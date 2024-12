Dax legt geringfügig zu - Siemens Energy hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax geringfügig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 20.426 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start näherte sich der Dax bis zum frühen Nachmittag wieder dem Vortagesniveau an, bevor er am Nachmittag erneut leichte Zugewinne verzeichnete.



Zentrales Thema unter Anlegern war am Donnerstag die Leitzinssenkung der EZB. "Die Europäische Zentralbank befindet sich auf klarem Kurs zu aufeinanderfolgenden Zinssenkungen um jeweils 25 Prozentpunkte, bis der Einlagensatz zwei Prozent erreicht", kommentierte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets.





