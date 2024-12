Globale Indizes im Minus: MDAX mit größtem Rückgang, BMW an DAX-Spitze

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit leichte Verluste. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 20.411,67 Punkten und verzeichnet damit ein geringfügiges Minus von 0,02%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um 0,64% auf 26.801,26 Punkte und zeigt damit die deutlichste Abwärtsbewegung unter den deutschen Indizes. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, verliert 0,08% und steht bei 14.177,68 Punkten. Der TecDAX, der sich auf Technologiewerte konzentriert, gibt um 0,19% nach und notiert bei 3.545,18 Punkten. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average sinkt um 0,19% auf 44.065,59 Punkte. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verliert 0,21% und steht bei 6.071,29 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Kursbewegungen eine leichte Abwärtsentwicklung an den Märkten, wobei der MDAX den größten Rückgang unter den betrachteten Indizes verzeichnet.Die Unsicherheiten an den globalen Märkten scheinen sich in den leicht negativen Bewegungen widerzuspiegeln.Die DAX-Topwerte werden von BMW angeführt, das um 2,09% zulegte. Rheinmetall folgt mit einem Anstieg von 1,55%, während SAP mit 1,28% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Siemens Energy fiel um 3,92%, gefolgt von DHL Group mit -1,78% und Merck , das um 1,49% nachgab.Im MDAX sticht Fraport mit einem beeindruckenden Plus von 3,57% hervor. Hugo Boss konnte um 2,72% zulegen, während Delivery Hero mit 2,44% ebenfalls positiv abschloss.Die MDAX-Flopwerte zeigen eine besorgniserregende Entwicklung, angeführt von SCHOTT Pharma, das um 7,77% fiel. Carl Zeiss Meditec und Kion Group verzeichneten Rückgänge von 5,46% bzw. 4,48%.Im SDAX dominiert Nagarro mit einem beeindruckenden Anstieg von 7,62%. STRATEC folgt dicht dahinter mit 7,54%, während SAF-HOLLAND mit 3,11% ebenfalls im Plus liegt.Die Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit Medios, das um 8,65% fiel. Duerr und Amadeus FiRe verzeichneten Rückgänge von 3,68% und 3,02%.Im TecDAX zeigt Nagarro erneut seine Stärke mit 7,62%. Evotec und SAP konnten ebenfalls zulegen, mit 1,62% und 1,28%.Die TecDAX-Flopwerte werden von Carl Zeiss Meditec angeführt, das um 5,46% fiel. Nemetschek und CANCOM SE verzeichneten Rückgänge von 3,29% und 3,00%.Im Dow Jones führt Coca-Cola mit einem Anstieg von 1,68%. Boeing und Cisco Systems folgen mit 1,61% und 1,50%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen Caterpillar mit einem Rückgang von 1,45%. NVIDIA und The Home Depot fielen um 1,67% bzw. 1,68%.Im S&P 500 sticht Warner Bros. Discovery (A) mit einem beeindruckenden Plus von 12,66% hervor. Metlife und West Pharmaceutical Services konnten um 5,18% und 3,87% zulegen.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Match Group angeführt, das um 2,84% fiel. Monolithic Power Systems und Steel Dynamics verzeichneten Rückgänge von 4,06%.