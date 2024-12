NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,03 Prozent auf 110,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 4,29 Prozent.

Die in den USA unerwartet gestiegene Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hat die Kurse nur kurzzeitig gestützt. Die Anträge legten in der vergangenen Woche um 17.000 auf 242.000 zu. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 220.000 Anträgen gerechnet. Die Daten würden eher für eine erneute Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed in der nächsten Woche sprechen. Allerdings sind die Erzeugerpreise im November stärker gestiegen als erwartet. Diese wirken sich auch auf die Verbraucherpreise aus. Die Daten sendeten also das entgegengesetzte Signal./jsl/nas