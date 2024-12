aiMotive arbeitet mit Sony Semiconductor Solutions zusammen, um AD-Simulationen zu revolutionieren

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4322877-1&h=2254722224&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4322877-1%26h%3D2927338689%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faimotive.com%252F%26a%3DaiMotive&a=aiMotive , ein führender Entwickler von Simulations- und KI-Lösungen fürdie Technologie des automatisierten Fahrens, ist in Zusammenarbeit mit SonySemiconductor Solutions Corporation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4322877-1&h=4213917382&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4322877-1%26h%3D3494846618%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sony-semicon.com%252Fen%252Findex.html%26a%3DSony%2BSemiconductor%2BSolutions%2BCorporation&a=Sony+Semiconductor+Solutions+Corporation) (Sony), einem weltweit führenden Unternehmen fürHalbleiter- und Bildgebungsinnovationen, stolz darauf, die erfolgreicheIntegration von Sonys IMX728-Sensormodell bekannt zu geben, die darauf abzielt,ADAS und AD-Technologien voranzubringen. Diese Zusammenarbeit steht für eingemeinsames Engagement, neue Maßstäbe für Zuverlässigkeit und Effizienz in derBranche der automatisierten Fahrsimulation zu setzen.Diese Zusammenarbeit bringt das erstklassige Sensor-Know-how von Sony mit derhochmodernen Simulationsplattform https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4322877-1&h=74643449&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4322877-1%26h%3D1199889564%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faimotive.com%252Faisim%26a%3DaiSim&a=aiSim von aiMotive zusammen. Die Integration ermöglicht esAutomobilherstellern und Technologieanbietern, ADAS- und AD-Systeme mit noch niedagewesener Präzision zu validieren und zu optimieren und so den Weg zusichereren und intelligenteren Fahrzeugen zu beschleunigen."Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein in der automobilenInnovation dar", sagte Daniel Tosoki, Product Director von aiSim. "Durch dieKombination der unübertroffenen Bildgebungs- und Sensorfähigkeiten von SonySemiconductor Solutions mit unserer Simulationstechnologie definieren wir denEntwicklungs- und Validierungsprozess für ADAS und autonome Systeme neu.Gemeinsam gestalten wir eine Zukunft, in der fortschrittliche Sicherheit undLeistung nicht verhandelbare Standards sind."Fortschrittliche KI- und Sensorintegration im AutomobilbereichDie Integration nutzt die Spitzentechnologien von Sony, einschließlich desIMX728-Sensormodells von Sony, um die Genauigkeit und den Realismus der mitaiSim durchgeführten Simulationen zu verbessern. Dieses Sensormodell ist in zweiKonfigurationen erhältlich: Silver, eine echtzeitfähige Lösung mit begrenzterWiedergabetreue, die für die Bahnplanung entwickelt wurde, und Gold , ein nicht