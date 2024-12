MSCI-World-, S&P 500- & DAX-Outperformer: 1 Mischfonds mit 2.227 % Performance

Für Anleger, die langfristig Vermögen aufbauen möchten, ist Sicherheit ein ganz wesentlicher Aspekt. Aus diesem Grund wählen sie oft breit aufgestellte Mischfonds, die neben Aktien auch Anleihen halten. Selbst Warren Buffetts Lehrmeister Benjamin Graham empfiehlt in seinem Buch „Intelligent Investieren“ neben Value-Qualitätsaktien stets eine Beimischung von Anleihen.

ETFs sind günstig und zur Nachbildung eines Indexes praktisch. Aber dennoch bieten gut gemanagte aktive Fonds auch weiterhin entscheidende Vorteile. Sie sind häufig breiter aufgestellt, da einzelne Positionen nie mehr als zehn Prozent des Portfolios einnehmen dürfen, sie sind oft ebenfalls über die Börse handelbar, besitzen eine klare Strategie, die Überrenditen ermöglicht, und sie werden von Menschen gemanagt, was vor allem in Krisensituationen ein großer Vorteil sein kann.

Der Vorteil: Anleihen schneiden in rezessiven Phasen meist deutlich besser als Aktien ab, wodurch sich die Gesamtperformance verstetigt.

Einer der besten Mischfonds ist beispielsweise der R-co Valor.

Seit 1994 erfolgreich

Der R-co Valor ist ein flexibler Mischfonds, der im April 1994 durch Rothschild & Co Asset Management aufgelegt wurde und bisher über alle zwischenzeitlichen Krisen hinweg nicht nur sehr gut abschnitt, sondern auch die Risiken mit Bravour managte. So gelang es dem Fondsmanagement, zwischen 2000 und 2002 eine Performance von 32,91 Prozent zu erzielen, während der MSCI-World-Index im gleichen Zeitraum mehr als 44 Prozent nachgab.

Seit Fondsauflage ist der R-co Valor bereits um mehr als 2.227 Prozent gestiegen. Wer sich damals zum Beispiel mit 10.000 Euro beteiligt hat, besitzt heute 232.764 Euro (12.12.2024).

Quelle: fondsdiscount.de

Im gleichen Zeitraum erzielten die Indizes S&P 500, DAX und MSCI World einen Zuwachs von 1.260 Prozent, 826 Prozent beziehungsweise 540 Prozent (12.12.2024).

R-co-Valor-Strategie

Der Mischfonds zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität aus. So kann er je nach Marktlage den Aktien- und Anleihenanteil zwischen null und 100 Prozent variieren, was bei einer sinnvollen fundamentalen und makroökonomischen Ausrichtung große Vorteile mit sich bringt. So waren Aktien beispielsweise nach der Finanzkrise 2008 bis zuletzt attraktiver als Staatsanleihen, während letztere zwischen 1980 und 2004 günstiger bewertet waren.

Im Aktienbereich achtet das Fondsmanagement des R-co Valors vor allem auf „nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb (technisches oder wirtschaftliches Quasi-Monopol / dominante Marktstellung), genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens und einen angemessenen Preis“.

Diese Kriterien erfüllen aktuell beispielsweise die Fondspositionen Meta Platforms, Trip.com und MercadoLibre. Im Halbjahresbericht 2024 können Sie alle weiteren Wertpapiere im Detail einsehen, zu denen auch Staats- und Unternehmensanleihen gehören.

Weitere Infos

Zwar kostet heute ein Fondsanteil der C-Tranche 3.544,32 Euro (12.12.2024), die wie ein ETF oder eine Aktie über die Börse handelbar sind, aber dafür erhalten Anleger auch ein breit aufgestelltes Portfolio mit gutem Management.

Der R-co Valor verwaltet derzeit bereits 5,86 Milliarden Euro (12.12.2024), thesauriert seine Erträge und wird von Morningstar mit fünf Sternen ausgezeichnet, sodass er zu den besten zehn Prozent seiner Kategorie zählt.

Fazit: R-co Valor

Mischfonds wie der R-co Valor halten neben Aktien auch Anleihen und sind deshalb oft weniger krisenanfällig als reine Aktienindizes und -fonds. Vor allem wenig erfahrene Anleger können mit ihnen langfristig ein Vermögen aufbauen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

