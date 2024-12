Euro etwas schwächer - EZB senkt Leitzinsen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag nach der Leitzinssenkung der Europäische Zentralbank (EZB) letztlich nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Geschäft zuletzt 1,0477 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0491 (Mittwoch: 1,0507) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9531 (0,9517) Euro gekostet.

Die EZB reagierte mit der vierten Zinssenkung in diesem Jahr auf wachsende Sorgen um die Konjunktur im Euroraum. Der für den Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz wurde wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent reduziert. Ökonomen erwarten weitere Leitzinssenkungen. Schließlich senkte die EZB ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum und die Inflation. Die Unsicherheit ist jedoch hoch. Noch ist beispielsweise unklar, wie sich die Zollpolitik der künftigen US-Regierung auf die Eurozone auswirken wird.