SCHOTT Pharma - Aktie im Rampenlicht - 12.12.2024

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SCHOTT Pharma mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -21,61 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -6,65 % musste die SCHOTT Pharma Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,74 % geändert.

Die Aktien von Schott Pharma sind am Donnerstag nach Jahreszahlen und Ausblick zunächst auf Berg- und Talfahrt gegangen. Im weiteren Verlauf ging es aber stetig abwärts bis zum Rekordtief im späten Handel bei 23,60 Euro. Am Ende verloren die …

Die Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nicht vom Hocker gerissen. Der Dax , der knapp unter seinem Rekordhoch in den Handel gestartet war, hielt sich auch nach dem Zinsentscheid …

Die globalen Aktienmärkte zeigen heute eine leichte Abwärtsbewegung. Während der DAX nur minimal verliert, verzeichnet der MDAX den größten Rückgang. Auch die US-Indizes folgen diesem negativen Trend.