Bamboo Rose passiert 2-Billionen-Dollar-Marke beim verwalteten Einzelhandelsumsatz und verzeichnet Rekordwachstum im Jahr 2024

Die Retail Management Platform von Bamboo Rose integriert Planung, Produktentwicklung, Beschaffung und Auftragsmanagement und rationalisiert so Produktentwicklungs- und Lieferkettenprozesse, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Mit der End-to-End-Lösung haben Einzelhändlern die volle Kontrolle über den Produktweg – vom ersten Konzept bis zur endgültigen Platzierung im Regal – und profitieren so von einer beispiellosen Transparenz und der Vereinfachung komplexer Prozesse. Bamboo Rose bietet das umfassendste und robusteste Angebot, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist.

„Bamboo Rose wird unsere Herangehensweise an die Produktentwicklung transformieren", so Kelly Dowling, Senior Vice President of Product Development bei St. John Knits. „Wir freuen uns darauf, mit den wegweisenden Tools die Markteinführung zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu verbessern und das Potenzial für datengestützte Echtzeitentscheidungen zu erschließen, während wir die innovative Plattform implementieren und unsere Prozesse skalieren."

Im September 2024 erwarb Bamboo Rose Foresight Retail und verbesserte so seine Plattform durch moderne Planungsfunktionen und einen bidirektionalen Datenfluss. Diese Integration von Planung und PLM ermöglicht den Marken, datengestützte Produktentscheidungen auf der Grundlage von Echtzeiterkenntnissen zu treffen. Die Kunden zeigen sich begeistert von der Möglichkeit, Planungs- und Entwicklungsprozesse zu vereinheitlichen, die Effizienz zu steigern und intelligentere Entscheidungen zu unterstützen.

Diese Entwicklung wird die Expansion des Kundenstamms vorantreiben und der Eckpfeiler unserer Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 sein. Unified Planning und PLM helfen Marken, bessere Produkte schneller und mit größerer Präzision zu liefern.

