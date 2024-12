Mercedes will langfristige E-Auto-Förderung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Chef Ola Källenius will mehr Kaufanreize für E-Autos. "Mein Wunsch ist, dass das langfristig angelegt wird und nicht so sprunghaft", sagte er der "Süddeutschen Zeitung" (Freitagausgabe). "Wenn man reingeht und dann wieder rausgeht, so wie das in Deutschland passiert ist, wird der Kunde unsicher."



Sein Unternehmen wolle den Übergang in die Elektromobilität aktiv gestalten, erklärte der Mercedes-Chef. "Die Dekarbonisierung stellen wir überhaupt nicht infrage", sagte Källenius. Sein Unternehmen habe "zweistellige Milliardenbeträge" in die E-Mobilität investiert. Zwar seien "die Zahlen nicht die, die wir erwartet hatten vor fünf Jahren". Aber Mercedes habe "die Elektro-Offensive beibehalten und nicht verschoben".





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz! Long 80,96€ 0,61 × 14,24 Zum Produkt Short 92,73€ 0,61 × 14,24 Zum Produkt