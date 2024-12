True Global Ventures investiert 7,3 Millionen US-Dollar in Prezent.AI aus der Bay Area, um die Zukunft der KI-gesteuerten Unternehmenskommunikation in Europa und Asien zu skalieren

San Francisco Bay Area, Kalifornien (ots/PRNewswire) - True Global Ventures

(TGV) Opportunity Fund, eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf

transformative KI- und Blockchain-Anwendungen konzentriert, ist stolz darauf,

eine Investition in Höhe von 7,3 Millionen US-Dollar in Prezent AI bekannt zu

geben, ein schnell wachsendes, in der San Francisco Bay Area ansässiges

Unternehmen, das die Enterprise-Business-Kommunikation durch KI-gestützte

Storytelling-Lösungen revolutioniert.



Diese Investition unterstreicht das Engagement von TGV, visionäre Unternehmen zu

unterstützen, die von außergewöhnlichen Unternehmern geführt werden. Prezent AI

hat sich zu einem der wichtigsten Innovatoren bei der Verbesserung der

Zusammenarbeit und Produktivität am Arbeitsplatz entwickelt, indem es künstliche

Intelligenz einsetzt, um die Erstellung wirkungsvoller Präsentationen durch

Teams zu vereinfachen und zu verbessern. Mehr als 100 Fortune 2000-Unternehmen

aus verschiedenen Branchen haben mit Hilfe der Technologie von Prezent AI eine

beispiellose Effizienz und Wirkung erzielt, insbesondere in den Branchen

Bio-Pharma und Tech-Telecom.









"Der innovative Ansatz von Prezent AI für die Enterprise-Business-Kommunikation

durch KI-gestützte Lösungen passt perfekt zu unserem Engagement, in schnell

wachsende Unternehmen zu investieren, die von außergewöhnlichen Unternehmern wie

Rajat Mishra geführt werden. Wir sind davon überzeugt, dass Prezent AI die Art

und Weise, wie Teams arbeiten und kommunizieren, revolutioniert, und wir freuen

uns darauf, gemeinsam mit dem Unternehmen die Zukunft der Produktivität zu

gestalten. Wir sind zuversichtlich, dass Prezent in diesem Bereich zu einem

globalen Marktführer und Wegbereiter werden kann."



Rajat Mishra, Gründer und CEO von Prezent AI, äußerte sich begeistert über die

Partnerschaft:



"Angesichts der Skalierung von Prezent suchten wir mehr als einen finanziellen

Partner in einem VC. Zunächst suchten wir jemanden, der die Vision des Aufbaus

einer KI-gestützten Business-Storytelling-Kategorie für Unternehmen genau

versteht. Zweitens jemand, der die Ärmel hochkrempeln und mit dem Team

zusammenarbeiten kann. Einen echten Mehrwert schaffen kann. Und schließlich

jemand, der eine globale Perspektive hat, während Prezent sich in Europa und

Asien ausdehnt. Ich fühle mich unglaublich glücklich, Frank Desvignes und das

TGV-Team kennengelernt zu haben."



Diese strategische Partnerschaft mit TGV wird es Prezent AI ermöglichen, seine

Expansion in Europa und Asien zu beschleunigen und gleichzeitig Innovationen im Seite 2 ► Seite 1 von 2



