E2IPs Edge AI Sensing Platform mit maschineller Bildverarbeitung. Eine ST Micro-basierte Edge AI-Plattform

MONTRÉAL, 13. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Wir freuen uns, heute den Start der E2IP Edge AI Sensing Platform (E AI SP) bekannt zu geben, unsere Plattform für Entwickler, Ingenieure und Early Adopters, die die nächste Grenze des intelligenten Edge-KI-Computings erkunden möchten. E AI SP ermöglicht das Hinzufügen von Intelligenz zu Geräten am Edge des Netzwerks und setzt so die wahre Leistung von intelligenten Geräten frei. Angetrieben vom ST Microelectronics AI MCU-Prozessor STM32N6 ist E AI SP darauf ausgelegt, branchenübergreifende KI-gestützte allgemeine Sensor- und Bildverarbeitungsfunktionen für vertikale Anwendungen auf Edge-Geräten bereitzustellen.

Die Edge AI Sensing Platform kombiniert hochleistungsfähige maschinelle Bildverarbeitung mit robuster Edge-KI-Verarbeitung, die Erkenntnisse in Echtzeit liefert und intelligentere Entscheidungen direkt auf dem Gerät ermöglicht. Durch die nahtlose Integration von maschinellem Lernen und die Unterstützung von KI-Algorithmen ist diese Plattform für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Medizin, Sicherheit, Industrieautomatisierung, Smart Cities und mehr geeignet. Die Plattform wurde für Situationen entwickelt, in denen Zeit (niedrige Latenz), Effizienz (geringer Stromverbrauch und reduzierte Datenübertragungen) und Sicherheit (keine Übertragung von Sensordaten) eine Rolle spielen. E AI SP ist extrem kompakt und energieeffizient und minimiert die zu speichernden und zu übertragenden Daten, was eine Entscheidungsfindung in Echtzeit mit geringer Latenz auf Geräteebene ermöglicht.

Wesentliche Merkmale:

STM32N6-basierte Architektur : Angetrieben vom neuesten STM32N6-Mikrocontroller, der eine außergewöhnliche Rechenleistung, Energieeffizienz und eine proprietäre NPU bietet

: Angetrieben vom neuesten STM32N6-Mikrocontroller, der eine außergewöhnliche Rechenleistung, Energieeffizienz und eine proprietäre NPU bietet Echtzeit-Edge-KI-Verarbeitung : Verarbeiten Sie Daten lokal mit geringer Latenz, um schnellere Erkenntnisse zu gewinnen.

: Verarbeiten Sie Daten lokal mit geringer Latenz, um schnellere Erkenntnisse zu gewinnen. Integration der industriellen Bildverarbeitung : Integrierte Unterstützung für Computer Vision, die Objekterkennung in Echtzeit, Bewegungsverfolgung und intelligentes Szenenverständnis ermöglicht

: Integrierte Unterstützung für Computer Vision, die Objekterkennung in Echtzeit, Bewegungsverfolgung und intelligentes Szenenverständnis ermöglicht Skalierbar: Egal, ob Sie eine intelligente Fabrik, ein autonomes Fahrzeugsystem oder ein KI-gestütztes Überwachungsnetzwerk entwickeln, die Plattform ist so konzipiert, dass sie für verschiedene Anwendungen skalierbar ist.

Warum Early Adopters aufhorchen sollten: