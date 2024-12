„Prosperity Lights Up Macao" - Sonderprogramm zum 25. Jahrestag der Rückgabe Macaus an China

BEIJING, 13. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Am 20. Dezember werden es 25 Jahre sein, dass Macau an China zurückgegeben wurde. CCTV4 wird den Jahrestag mit einer Woche voller Sonderprogramme begehen: „Prosperity Lights Up Macao". Die ausführliche Berichterstattung, die live aus einem Studio in Macao gesendet wird, umfasst Nachrichtenzusammenfassungen und Live-Berichte, Expertendiskussionen und ausführliche Interviews, die durch Live-Streams und andere interaktive Online-Inhalte ergänzt werden.

Ein spezielles Team von CCTV4-Reportern wird in Macau sein, um über die Feierlichkeiten zu berichten. „Das Macau der Zukunft", „Jugend in Macau" und andere Programme werden bestimmte Aspekte der Region in den Mittelpunkt stellen: Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Tourismus; die Integration in die Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area; sowie die jüngere Generation und wie sie das Streben nach ihren Träumen mit der Zukunft Chinas in Einklang bringen. Außerdem präsentieren Zwillingsschwestern „Macao Citywalk", einen Live-Stream, der die kulinarische und künstlerische Szene der Region vorstellt.