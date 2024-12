FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu der Deutschen Bahn:

"Ein wichtiger Baustein für eine Sanierung der Schienenpolitik in Deutschland liegt in der Kontrolle. Jahrzehntelang wurstelte die Deutsche Bahn vor sich hin. Ein zentraler Fehler der vergangenen Verkehrsminister war es, dass sie das Management stets machen ließen und kein Interesse an einer Kontrolle mitsamt Konsequenzen hatten. (...) Es fehlt eine steuernde Instanz, die aus die bundespolitischen Ziele der Verdoppelung der Fahrgastzahlen sowie Steigerung des Marktanteils des Schienengüterverkehrs praktische Schritte ableitet und die Umsetzung kontrolliert. (...) Die kommende Bundesregierung kann die Dinge nicht wieder einfach so laufen lassen. Wer eine funktionierende Bahn will, muss klare Vorgaben machen, steuern, kontrollieren, kurzum führen."/DP/jha