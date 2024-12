FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Voigt neuer Ministerpräsident:

"Mario Voigt hat ein politisches Kunststück vollbracht, um das ihn der um sein Amt bangende Parteifreund Michael Kretschmer in Sachsen beneiden dürfte. Mit der Wahl zum Ministerpräsidenten von Thüringen gleich im ersten Wahlgang, und das auch noch mit absoluter Mehrheit, hat der bisherige CDU-Oppositionspolitiker trotz fehlender eigener Mehrheit seiner "Brombeerkoalition" aus CDU, Wagenknecht-Partei und SPD wieder ein Mindestmaß an Stabilität und Berechenbarkeit im Freistaat hergestellt. Dieses nicht zu unterschätzende Pfund zu Beginn seiner Amtszeit in einem Land mit der rechtsextremen und destruktiven Höcke-AfD als stärkster Kraft verdankt Voigt ausgerechnet seinem Vorgänger Bodo Ramelow und dessen Linkspartei."/DP/jha