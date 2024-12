Leitindex bleibt in Lauerstellung auf weitere Rekorde

Hallo zusammen,ich denke auch es liegt zum einen an der inzwischen größeren Auswahl an Infoquellen und der Tatsache, dass gerade jüngere User auch häufig soziale Medien nutzen um sich zu informieren. Das gepaart mit der Tatsache, das der eine oder andere sich von WO zurückgezogen hat führt dann zu deutlich geringeren Taktunsfrequenzen in den Foren. Das ein Austausch trotzdem weiterhin wichtig ist und man auch immer mal über sein Depot drüber schauen sollte, damit hat Timburg vollkommen recht. Alles andere wäre grob fahrlässig. Was ich aber etwas anders sehe ist das Thema, das es kaum noch Luro Werte gibt. Hier gibt es m.E. nach wie vor sehr viele und ich sehe so fälle wie Intel nach wie vor eher als die Ausnahme an, welche die Regel bestätigt. Gerdae Ulf kann glaube ich noch noch wahnsinnig viele Luro Werte aus dem Ärmel schütteln.Ich selbst nutze das Jahresende jetzt auch um mir Gedanken über meine Depotwerte für 2025 und was ich von diesen erwarte zu machen. Wen das interessiert der kann meine Einschätzung zu Semiconductors gerne in meinem Thread nachlesen. Heute habe ich mir Gedanken zum Thema Industriewerte gemacht, evtl. interessiert es ja auch hier den einen oder anderen daher poste ich das hier ebenfalls:Anfangen möchte ich mit Watsco. Dafür das es operativ momentan eher mau läuft hat der Wert sensationell viel zugelegt, getragen vor allem durch die Hoffnung auf deutlich wachsende Gewinne und Umsätze im Zeitraum 2025/2026. Hintergrund dafür ist, dass ab da neue Gesetzesänderungen in den USA in Kraft treten, welche strengere Kriterien mit sich bringen und viele Altbesitzer dann gezwungen sein dürften ihre Anlagen zu erneuern. Zeitgleich hat sich ein Investitionsstau ergeben da viele, deren Anlagen in 2023/2024 hätten erneuern müssen nun abwarten wie streng die neuen Kriterien genau ausfallen um nicht nicht gezwungen zu sein gleich wieder zu investieren. Für die Entwicklung in 2025/2026 wird nun entscheidend sein, wie groß die Sprünge nach oben bei Gewinn und Umsatz ausfallen – denn diese müssen schon richtig gut sein um das aktuelle Niveau zu rechtfertigen. Für mich ist das aktuelle Niveau von Watsco daher nicht unbedingt zum Neukauf anregend – langfristig ist der Wert aber natürlich was Dividendenwachstum und Zukunftsaussichten anbelangt weiterhin eine exzellente Investmentidee.Ebenfalls krass gelaufen ist Comfort Systems. Hier dachte ich eigentlich Anfangs 2024: So gut wie die gelaufen sind, das können die eigentlich operativ nicht aufrechterhalten, da müsste eine Konsolidierung beim Umsatz/Gewinn bzw. eine Verlangsamung des Wachstums anstehen und damit auch eine Kursstagnation. Ich hatte daher auch kurz überlegt die Position zu reduzieren und mich dann aber letztlich dagegen entschieden da ich die langfristige operative Performance und das Management einfach exzellent finde und Comfort Systems immerhin die mit weitem Abstand besten Branchenbewertungen gegenüber der Konkurrenz aufweist (da gab es einen geilen Artikel auf SA, jetzt leider hinter einer Paywall). Zum Glück habe ich damals gezögert, denn Comfort hat nicht nur operativ einmal mehr den Vogel abgeschossen, der Kurs hat in 2024 auch um satte 140% zugelegt. Eine Reduzierung wäre im Nachhinein betrachtet also echt dämlich gewesen. Von daher halte ich an der Position fest – auch wenn der Kopf sagt, dass 2025 eigentlich lange nicht so gut werden kann wie 2024 und eine Konsolidierung längst überfällig ist. Wahrscheinlich wird sie beim Kurs in 2025 auch kommen – ein so langfristig erfolgreiches Unternehmen wie Comfort Systems mit einer derartig attraktiven Langzeitperformance (sowohl operativ als auch beim Aktienkurs) ist in meinen Augen aber für langfristig denkende Investoren in der Branche ein ziemliches „must have“.Ebenfalls ein richtig gutes Jahr hat Carlisle und Companies hingelegt. Operativ hat es gut gebrummt, der Aktienkurs ist um fast 40% gestiegen, auch wenn er die letzten 6-7 Monate eher seitwärts gelaufen ist. Die Bewertung ist m.E. aufgrund der langfristigen Aussichten moderat und wenn 2025 ähnlich operativ erfolgreich verläuft wie 2024 sollten hier durchaus ein paar Prozentpunkte Kurswachstum möglich sein. Langfristig ohnehin, denn für Carlisle geht es seit Jahrzenten nur nach oben. Die Firma kommt aus der Transformation von einem ehemals eher als „Tante Emma Laden“ zu bezeichnenden Konglomerat zu einem inzwischen Pure Play in Bezug auf Construction Materials and Carlisle Weatherproofing Technologies. Damit einhergehend steigen die Margen seit Jahren kräftig, auch wenn diese natürlich zyklisch verlaufen und auf drei Schritte nach vorne irgendwann auch mal ein oder zwei Schritte zurück folgen und immer auch folgen werden. Carlisle ist im übrigen auch eines der Unternehmen, welches die dezentrale Steuerung ziemlich perfektioniert hat in Bezug auf Eigenverantwortung des örtlichen Managements und schlanken Overhead und solange man sich selbst treu bleibt ist ein weiterer operativer Erfolg nahezu ein Selbstläufer, zumal die Produkte ähnlich wie bei Comfort Systems zu den mit Abstand besten der Branche gehören und vor allem auch der im Vergleich zur Konkurrenz deutlich bessere Kundenservice hervorgehoben wird.Ein weiterer Higflyer, wenn auch extremst volatil ist IES. Seit Jahresanfang steht ein irres Kursplus von 255% aktuell zu Buche und es ging dabei wild hoch/runter, hoch/runter, langfristig aber halt deutlich stärker hoch als runter. Operativ läuft es wie geschmiert und man profitiert sehr stark vom Ausbau der Rechenzentren und sollte das auch in 2025 noch tun. Gleichzeitig hat man ein sehr erfahrenes und sehr gutes Management und ein mehr als ausgezeichnetes Händchen für Bolt-on Akquisationen. Das Unternehmen hat zudem eine sehr solide Bilanz die noch sehr viel Potential für weitere, gewinnbringende, Akquisen mit sich bringt. Eigentlich müsste man sagen, dass eine Konsolidierung mehr als überfällig ist nach diesen krassen Anstiegen und diese durchaus auch länger ausfallen kann – Solange die Gewinne aber im hohen zweistelligen bis dreistelligen Bereich wachsen könnte es durchaus noch weiter nach oben gehen – wenn auch sicherlich nicht so krass wie dieses Jahr. Aber auch 15-20% Kurszuwachs wären im historischen Schnitt gesehen immer noch ein sehr, sehr attraktives Investment. Und das dürfte die operative Entwicklung mehr als hergeben.Ebenfalls sehr gut gelaufen ist Emcor. Dieses Jahr steht ein Wertzuwachs von 138% aktuell zu Buche und auch operativ lieft es blendend mit einem Gewinnwachstum von zuletzt 62% je Aktie sowie steigenden RPO´s. Weiteres Wachstum ist also schon vorgezeichnet und auch wenn ich ähnlich wie bei den anderen Highflyern nicht an eine Wiederholung der krassen Performance aus diesem Jahr glaube sollten 10-15% Kurszuwachs durchaus möglich sein, zumal die Gewinne auch nächstes Jahr sehr deutlich zweistellig ansteigen dürften. Damit wäre sogar eine Verringerung des KGV´s trotz Kurszuwächsen mehr als möglich. Das Unternehmen weist zudem eine extrem erfolgreiche langfristige Performance im opertiven Bereich auf, genauso wie die Aktie, die seit 1996 um satte 21600% (kein Schreibfehler) zugelegt hat. Wer also einen langfristigen Horizont tun möchte, gerade junge Anleger, der sollte sich sehr eingehend mit dem Unternehmen beschäftigen da es für mich persönlich nahezu ein No-Brainer ist investiert zu sein. Zwar dürfte sich ab 2026/2027 das Wachstum wieder etwas verlangsamen da man aktuell auch stark vom Data Center Hype profitiert, gemütliche 10-15% per annum sollten aber locker möglich sein auf lange Sicht.Dann kommen wir zu einem Wert der sich eher seitlich bewegt hat dieses Jahr – bei dem das aber aufgrund sinkender Umsätze und Gewinnen trotzdem beachtlich ist, nämlich UFPI. Der Wert leidet vom Branchenabschwung und hängt stark am Housing Markt in den Staaten. Daher fallen die operativen zyklischen Schwankungen sehr stark aus. Zu den Stärken des Unternehmens gehören eine gute Unternehmensführung, ein glückliches Händchen bei Bolt-on Akquisitionen und der Nachweis trotz aller zyklischen Schwächen eben langfristig sehr profitabel zu wachsen. Immerhin 6000% in den vergangenen 30 Jahren, damit kann man glaube ich als Anleger sehr gut Leben. Man sollte aber eben auch so langfristig denken und nicht auf kurzfristige starke Steigerungen spekulieren oder Geld investieren, an das man ggf. wieder kurzfristig ran muss – denn wenn dann genau eine Baise oder ein Zyklustief vorliegt verhaut das logischerweise die Performance.Der schlechteste Wert bei mir war Atkore mit einem satten Verlust auf Jahressicht von 43%. Trotzdem hatte ich Glück da ich mich schon einmal mit dem Gedanken nachzukaufen beschäftigt hatte, dann aber davon abgesehen habe und weil es die erste Kauftranche war und damit zum Glück nur ein kleines Investment. Hier beobachte ich jetzt wie es in 2025 läuft. Rappelt man sich auf, dann wäre man trotz der zuletzt starken Gewinnrückgänge günstig bewertet, vor allem wenn diese wieder gesteigert werden können, falls aber nicht dann trenne ich mich und stecke das Geld lieber in einen der oben aufgeführten Werte. Als Lerneffekt nehme ich aber auch etwas mit. Nämlich das ich die Auswirkungen von krassen Preissteigerungen beim Grundprodukt, wie hier Kupfer, sehr ernst nehmen sollte im Bezug auf dadurch erfolgte Umsatz- und Gewinnsteigerungen und lieber die Finger davon lasse einzusteigen solange sich so etwas nicht normalisiert hat.Den Abschluss meiner Industriewerte bildet Parker Hannifin. Mit 50% ist der Aktienkurs in 204 ebenfalls sehr gut gelaufen und zuletzt hat der Trump Effekt ebenfalls positiv gewirkt. PH ist für mich ein sehr gutes langfristig zu sehendes Investment, das aber Branchentypisch ebenfalls als Zykliker anzusehen ist – mit allen damit verbundenen Chancen aber auch Risiken. Aktuell ist die Bewertung historisch gesehen doch etwas hoch, auch wenn das Unternehmen nach wie vor über sehr gute Zukunftsaussichten verfügt. Gerade auch der langfristige operative Erfolg und die Aktienentwicklung der letzten Jahrzehnte (7800% in den letzten 30 Jahren) machen PH m.E. aber zu einem ausgezeichneten Kandidaten für ein langfristig ausgerichtetes Depot. Evtl. lohnt auch jetzt noch eine erste Starterposition die dann in Schwächephasen durchaus noch ausgebaut werdenEuch noch einen schönen restlichen Freitag und bleibt mir gesund, optimistisch und glücklichLg Kronos