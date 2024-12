RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der Rohstoffkonzern habe Finanzmittel freigegeben zur Erweiterung der Rincon-Mine in Argentinien, schrieb Analyst Kaan Peker in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit diesem Schritt nehme die Strategie im Lithium-Geschäft weiterhin Gestalt an./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2024 / 19:09 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 19:09 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 60,61EUR auf Lang & Schwarz (13. Dezember 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.