Bedenkliche Verluste

Bereits seit einem Doppelhoch um 1,12 US-Dollar aus Ende September hält beim Paar EUR/USD ein Abwärtstrend an. Zunächst ging es in den Bereich um 1,0760 US-Dollar talwärts, später dann auf die markante Horizontalunterstützung aus 2022 um 1,0364 US-Dollar weiter talwärts. Dort konnte sich das Paar zwar kurzzeitig fangen und an rund 1,06 US-Dollar zulegen, die Abschläge der letzten Tage könnten aber eine hoffnungsvolle inverse SKS-Formation negieren und dadurch einen neuerlichen Test der Novembertiefs erzwingen.

Aktuell befindet sich die rechte Schulter der SKS-Formation aus Anfang Dezember in einem ausgiebigen Test, sollte dieser Support in den kommenden Stunden jedoch wegbrechen, müssten sofortige Abschläge bei EUR/USD auf 1,0424 und schließlich 1,0331 US-Dollar zwingend eingeplant werden. Dreht der Wert dagegen sofort zur Oberseite ab, würde erneut die Nackenlinie der SKS-Formation um 1,06 US-Dollar in den Fokus geraten. Aber erst darüber wird eine erfolgreiche Trendwende ermöglicht und könnte im Anschluss Kurspotenzial an 1,0723 US-Dollar freisetzen.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Kurzzeitige Short-Ansätze ergeben sich beim Paar EUR/USD unterhalb von 1,0460 US-Dollar, das Ziel könnte für den Wert dann bei 1,0331 US-Dollar ausgerufen werden. Durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN VC7W69 würde sich auf diesem kurzen Abschnitt bereits eine Renditechance von 85 Prozent ergeben. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,00 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte bei einem Bruch des aktuellen Supports ein Niveau von 1,0495 US-Dollar aber noch nicht unterschreiten. Im Schein würde sich hierdurch ein passender Stopp-Kurs von 1,44 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Stunden bis Tage anzunehmen, eine entsprechend engmaschige Beobachtung sollte deshalb nicht ausbleiben.