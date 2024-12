SAP in den Startlöchern

Nachdem SAP eine äußerst bullische Konsolidierung zwischen Mitte Oktober und Anfang Dezember auf der Oberseite aufgelöst hatte, konnte ein frischer Rekord bei 242,50 Euro markiert werden. Diese Marke stellte in den letzten Tagen einen nicht unerheblichen Widerstand dar und wurde am Donnerstag erneut attackiert. Insgesamt liegt auch ein erfolgreicher Pullback zurück auf die obere Trendkanalbegrenzung vor, womit nun eine weitere Kaufwelle sehr wahrscheinlich geworden ist und bei einem erfolgreichen Ausbruch über 242,50 Euro Kurspotenzial an 257,90/264,15 Euro freisetzen sollte. Scheitert ein nachhaltiger Ausbruch und die SAP-Aktie fällt unter 230,00 Euro zurück, müsste der einstige Widerstand bei 224,60 Euro als Support einspringen, darunter sogar der 50-Tage-Durchschnitt bei 221,91 Euro. Ins bärische Lager würde die Aktie aber erst unter einem Niveau von mindestens 213,00 Euro wechseln, was sich an dieser Stelle überhaupt nicht andeutet.

Trading-Strategie: