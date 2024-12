XORTX kündigt Präsentation auf dem Rare and Genetic Disease Summit an

CALGARY, Alberta, 12. Dezember 2024 / IRW-Press / XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen, das mit spätklinischen Studien befasst ist und sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen spezialisiert hat, freut sich, eine Präsentation von Dr. Allen Davidoff auf dem Rare and Genetic Kidney Disease Summit in Boston, Massachusetts, am Donnerstag, den 12. Dezember 2024, um 10:30 Uhr ET, bekannt zu geben. Die Präsentation trägt den Titel „Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease - Genetic and Environmental Factors → Evidence for Aberrant Purine Metabolism as a Second Hit Determining Disease Progression“.