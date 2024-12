Dax dürfte knapp unter seinem Rekordhoch starten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag zum Handelsstart knapp unter seinem Rekordhoch bleiben. Es mangelt an Aufwärtsimpulsen. In den USA gaben die Börsen am Vortag nach und auch in Asien werden an diesem Morgen überwiegend Verluste verbucht. Die Anleger sind zudem erneut in Warteposition, denn nach der Leitzinsenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vortag steht in der kommenden Woche die Entscheidung der US-Notenbank Fed an.

Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,03 Prozent auf 20.420 Punkte. Tags zuvor war der Dax nach der vierten Zinssenkung der EZB bis auf acht Punkte an seine Bestmarke vom Montag bei knapp unter 20.462 Punkten herangelaufen. Im laufenden Jahr hat er damit um 22 Prozent zugelegt. Laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners werden die Anleger nun vorsichtiger, was die hohe Zahl von Absicherungsgeschäften zeige. "Aber sie verlassen die Party nicht", fügte er an.