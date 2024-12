Ölpreise halten sich stabil

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag zunächst kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am Morgen 73,46 US-Dollar und damit 5 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar stieg um 6 Cent auf 70,08 Dollar.

Eine Warnung der Internationalen Energieagentur (IEA) vor einem Angebotsüberschuss an Rohöl hatte die Preise tags zuvor vorübergehen belastet. Letztendlich hatten sie sich aber wieder gefangen. Die Ölpreise bewegen sich ohnehin seit rund zwei Monaten in relativ engen Handelsspannen. Im Fokus stehen die Spannungen in Nahost sowie Konjunktursorgen mit Blick auf China und Europa./mis/stk