Berenberg senkt Teamviewer auf 'Hold' - Ziel 13 Euro

sekat schrieb 10.12.24, 13:56

Urlaubszeit, zum Jahresende Depotbereinigung. Gestern Compugroup, heute TMV. Gleicht sich im +/- exakt aus.

Zum Geleit der 2000 Stücke. Habe mit TMV beruflich zu tun. Praktisches Tool, würde auch ohne C-Level laufen wie geschnitten Brot. In Europa zumindest. C-Level hätte beweisen können, dass es was drauf hat. Die Markteintritte jedoch in Asien und speziell in USA: desaströs. Wäre TMV VfB, die hätten seit dem ManU Deal schon vier Trainer verschlissen. Die Geldversenkungsmaschine USA, da hab ich vor Jahren hier drauf hingewiesen. Jetzt soll der Markteintritt über den Umweg eines 0815 Tools erfolgen. Es gibt gar nicht genug Haare zum sträuben.

Ich stelle fest, die Firma ist nichts für Aktionäre. Es ist eine verlängerte Venture Capital Verwertungsgesellschaft mit dem Kopf des Fisches an der Allmacht.

Wenn ich hier heute die hoffnungsvollen Beiträge eines spezifischen Users lese, vermute ich, der bezieht ein Minijobgehalt bei TMV.

Leute, den Tatsachen ins Auge schauen. Realität erkennen.

In my case, TMV never see you stuck again.

Alles Gute