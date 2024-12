Dividendenaktie Pfizer: Darf es noch mehr sein? Ausschüttung wird angehoben!

Der Aktienkurs spiegelt diese Entwicklung wider. Gegenüber dem Allzeithoch bei knapp 60 US-Dollar hat sich Pfizer mehr als halbiert. In diesem Jahr läuft die Aktie mit einem Minus von rund 12 Prozent der starken Gesamtmarktentwicklung weit hinterher. Die Bewertung sowie die Dividendenrendite können sich dadurch aber sehen lassen.

Für den US-Pharmariesen Pfizer und seine Aktie lief es schon deutlich besser als in diesem Jahr. So richtig hat das Unternehmen noch keine Antwort auf den Rückgang der Erlöse aus dem Verkauf von COVID19-Produkten gefunden. Das hat trotz des Zukaufs von Krebsforschungsspezialist Seagen die Erlöse gegenüber dem Rekordjahr 2022 um 40 Prozent einbrechen lassen.

Tipp aus der Redaktion: Der Wahlsieg von Donald Trump hat die Weichen für eine Jahresendrallye gestellt. Wer jetzt auf die richtigen Werte setzt, kann in den kommenden drei Monaten so richtig abräumen. Welche fünf besonders aussichtsreich sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Nach Kurssturz: Pfizer überzeugt durch günstige Bewertung

Für das kommende Geschäftsjahr ist das Unternehmen mit knapp dem 9-fachen seiner Gewinne bewertet. Gerade zu spektakulär ist das Kurs-Cashflow-Verhältnis, das mit 6,3 erwartet wird. Das bedeutet einen Cashflow-Yield von 15,9 Prozent und ist absolute Spitzenklasse!

Allerdings ist Pfizer gleichzeitig auf einen hohen Cashflow angewiesen, denn die nach der Übernahme von Seagen auf zeitweise über 60 Milliarden US-Dollar angestiegenen Schulden wollen abgezahlt werden. Gleichzeitig muss das Unternehmen seinen Investoren angesichts der schwachen Kursentwicklung etwas bieten und kann auf die Zahlung einer Dividende nicht verzichten.

Anhebung um 2,4 Prozent, Rendite jetzt bei 6,8 Prozent

Um hier noch attraktiver zu werden, hat sich der Verwaltungsrat nun zu einer Anhebung entschlossen. Wie das Unternehmen in einer am späten Donnerstagabend veröffentlichten Pressemitteilung bekanntgegeben hat, soll die Ausschüttung von 0,42 auf 0,43 US-Dollar pro Quartal angehoben werden. Das entspricht einem Anstieg von 2,4 Prozent.

Damit kommt die Aktie auf Basis des Schlusskurses vom Donnerstag auf eine Dividendenrendite von inzwischen 6,8 Prozent. Ausgezahlt werden soll die inzwischen 345. Dividende am 07. März. Wer als Anleger daran teilhaben will, muss die Aktie bis spätestens zum 24. Januar in seinem Depot haben.

Dividendenerhöhung soll vor allem Wachstumsserie verteidigen

Die Erhöhung um 2,4 Prozent ist ein unterdurchschnittlicher Wert. Lange bewegten sich die Anhebungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Angesichts einer Ausschüttungsquote von bereits knapp 65 Prozent muss das Unternehmen jedoch etwas auf die Bremse treten.

Daher dürfte der Grund für die erneute Erhöhung vor allem das Verteidigen der Wachstumshistorie sein. Pfizer kommt inzwischen auf 14 Jahre ununterbrochener Anhebungen und ist damit auf dem Weg zum Dividendenaristokraten.

Neue Impulse für die Aktie sind hiervon nicht zu erwarten, ausschlaggebender wären Neuigkeiten aus der Forschungs- und Entwicklungspipeline. Solange der Bereich um 25 US-Dollar verteidigt werden kann, bestehen jedoch technische Chancen auf eine Trendwende.

Fazit: Pharmabranche gute Adresse für Dividendenjäger

Pfizer ist nicht das einzige dividendenstarke Pharmaunternehmen, das seine Ausschüttung zuletzt angehoben hat. Am Dienstag meldete sich bereits Dow-Jones-Wert Amgen zu Wort und hob seine Dividende um 5,8 Prozent an, was derzeit eine Rendite von 3,5 Prozent bedeutet. Das beweist, dass die Pharma- und Biotechbranche unverändert ertragsstark und ein lohnendes Ziel für ausschüttungsorientierte Anleger ist.

Wer in seinem Depot einen besonders hohen Cashflow zu schätzen weiß, der sollte Pfizer den Vorzug geben, das auch mit einer günstigen Bewertung glänzt. Wer die derzeit besseren Kursaussichten zu schätzen weiß, sollte sich Amgen ins Depot legen.

Daneben sind auch AbbVie (3,6 Prozent) und Gilead (3,3 Prozent) spannend. Gilead vielleicht sogar ein bisschen mehr, nachdem die Aktie nach einer jahrelangen Kursflaute und jüngsten Forschungserfolgen endlich zu neuem Leben erwacht ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion