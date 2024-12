Evotec: Aktie vor 60-Prozent-Rallye, sagt Warburg

In den letzten Wochen sorgten Übernahmegerüchte und unerwartete Veränderungen im Vorstand der Hamburger Biotechfirma Evotec für Gesprächsstoff und eine wilde Achterbahnfahrt am Markt. Zuletzt rückte jedoch ein anderes Ereignis in den Fokus. Die bevorstehende Rückkehr von Evotec in den MDAX. Nachdem das Unternehmen erst im September in den SDAX abgestiegen war, wird es am 23. Dezember wieder in den MDAX aufgenommen.

Evotec bleibt somit laut Warburg Research gut aufgestellt. Analyst Christian Ehmann hat die Aktie weiterhin auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro eingestuft und zählt sie zu den "Best Ideas 2025". Das Kursziel liegt rund 60 Prozent über dem derzeitigen Niveau. Trotz eines schwierigen Jahres 2024 sieht Warburg-Analyst Ehmann in der breiten Aufstellung und der Effizienzsteigerung durch die Reorganisation von Evotec eine starke Grundlage für langfristiges Wachstum.