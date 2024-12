Erhöhtes Risiko voraus!

Die Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident könnte sich stark negativ auf die Gewinne der Mercedes-Benz Group auswirken. Es besteht eine beträchtliche Wahrscheinlichkeit, dass in den Vereinigten Staaten in Zukunft zusätzliche Zollgebühren eingeführt werden. Wiederholt hat Trump damit gedroht, weitere Abgaben auf Fahrzeuge aus deutschen Produktionsanlagen zu erheben und sogar angedeutet, dass Fahrzeuge aus Mexiko mit einer zusätzlichen Steuer von bis zu 200 Prozent belegt werden könnten. Der CEO Ola Källenius versucht gegenzusteuern und baut den Vorstand um. Neben dem Risiko in den USA läuft es auch in China nicht rund. Im wichtigsten Absatzmarkt des Konzerns verkauft Mercedes-Benz immer weniger Fahrzeuge. Gerade bei Elektroautos stehlen den Schwaben im Premiumsegment zunehmend chinesische Marken wie Li Auto oder die Huawei-Tochter Aito die Show.

Der Aktienkurs der Mercedes-Benz Group (MBG) hat sich nach dem scharfen Einbruch aufgrund der Coronapandemie zeitweise wieder auf höherem Niveau etabliert. Notierte das Papier im Tief am 19. März 2020 noch bei 17,45 Euro, hat der Kursverlauf ab Mitte April 2021 wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Um die Verhältnismäßigkeit zu betrachten, wurde das All-Time-High am 7. Mai 1998 bei 92,11 Euro markiert. Anfang April 2024 scheiterte der Kursverlauf erneut am Widerstand rund um das Niveau bei 75,89 Euro. In weiterer Folge hat sich eine Abwärtssequenz gebildet, die bis in die Widerstandszone um das Level bei 50,81 Euro gelaufen ist. Mittlerweile hat sich der Kurs wieder erholt und testet den starken Widerstand bei 56,57 Euro. Die Trendlinie der Abwärtssequenz wurde auch durchbrochen. Im Zuge einer breiteren Jahresendrallye könnte der Kurs der MBG in den Widerstandsbereich oberhalb der Marke von 56,57 Euro hineinlaufen und im neuen Jahr wieder Schwäche zeigen. Ein erneutes Absinken des Kurses auf Höhe des partiellen Tiefs bei 50,81 Euro wäre möglich. Entwickeln sich die Verkaufszahlen schlechter als geplant, müssten die Konsensschätzungen der Bilanzgewinne für die Jahre 2025 und 2026 nach unten revidiert werden, was wiederum Druck auf den Kurs aufbaut.