Aktien Asien/Pazifik Kursverluste - chinesische Börsen geben stärker nach TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag nachgegeben. Leichte Verluste an der Wall Street belasteten ebenso wie die Details der wirtschaftspolitischen Tagung in China. Auf Wochensicht verzeichneten die Märkte …