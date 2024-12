Spearmint kann seine Konzessionsflächen im Antimonprojekt George Lake South in New Brunswick (Kanada) mehr als verdoppeln

13. Dezember 2024 / IRW-Press / Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“ oder „Spearmint“) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen seine Konzessionsflächen im kürzlich erworbenen Antimonprojekt George Lake South in der kanadischen Provinz New Brunswick mehr als verdoppelt hat. Das Projekt erstreckt sich nun über eine zusammenhängende Grundfläche von 4.722 Acres, die Potenzial für die Auffindung von Antimonvorkommen aufweist.

James Nelson, President von Spearmint, sagt dazu: „Wir haben diese strategische Akquisition in Anbetracht des jüngsten Verbots von Antimonexporten aus China in die USA getätigt und damit die Konzessionsflächen des Antimonprojekts George Lake South erweitert. Das Management ist der Ansicht, dass Antimon im Jahr 2025 eine der begehrtesten Rohstoffe sein wird, und wir planen, diesen Bereich mit Nachdruck zu verfolgen und bewerten derzeit weitere Projekte. Das Management erarbeitet gerade einen Plan für das Antimonprojekt George Lake South und beabsichtigt außerdem, in naher Zukunft weitere Informationen über Spearmints Krypto-Diversifizierungsplan zu veröffentlichen. Spearmint und seinen Aktionären stehen wirklich aufregende Zeiten bevor.“

China hat vor Kurzem die Ausfuhr kritischer Minerale, einschließlich Antimon, in die Vereinigten Staaten verboten. Angesichts der zunehmend eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und China verdeutlicht dieser Schritt die dringende Notwendigkeit für westliche Nationen, sich langfristig zuverlässige Quellen für diese kritischen Minerale zu sichern, die nun im Zentrum der globalen Lieferkettenkrise stehen.

Antimon ist ein wesentlicher Bestandteil von Halbleiter- und Batteriespeichertechnologien und kommt auch in verschiedenen militärischen Anwendungen zum Einsatz. Der Preis für Antimontrioxid (Rotterdam) ist seit Jahresbeginn um 228 % gestiegen und lag am 28. November den Daten des Informationsanbieters Argus zufolge bei 39.000 $ pro Tonne. Das Ausfuhrverbot stellt eine erhebliche Verschärfung der Spannungen in den Lieferketten dar, in denen der Zugang zu Rohstoffen im Westen bereits knapp ist.

