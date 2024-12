Nach Ansicht von Heraeus Precious Metals dürfte Silber einen Großteil der Stärke des Jahres 2024 mit in das kommende Jahr nehmen – auch wenn eine wahrscheinliche Rezession in den USA im zweiten Quartal die Industrienachfrage beeinträchtigen dürfte. Auf jeden Fall glauben die Experten, dass der Silberpreis 2025 die Performance des großen Bruders Gold übertreffen wird.

2024 habe der Silberpreis mit einem Plus von 26,82% bis Ende November prozentual den größten Anstieg unter den Edelmetallen verzeichnet. Vor allem, dass dieses Jahr ein neuer Zinszyklus begann, habe sowohl Gold als auch Silber begünstigt, so Heraeus. Gleichzeitig, hieß es weiter, hätten das unablässige Wachstum der Nachfrage aus dem Solarsektor sowie ein starker Anstieg der impliziten physischen Nachfrage in Indien Silber gestützt.

Zudem, betonten die Experten, deute die nach wie vor hohe Gold:Silver Ratio – wie viele Unzen Silber sind nötig, um eine Unze Gold zu erwerben – darauf hin, dass Silber trotz der Rallye dieses Jahres im Vergleich zum Gold weiterhin unterbewertet ist. Laut Heraeus neigt der Silberpreis aber dazu, Gold erst in späteren Phasen von Bullenmärkten zu übertreffen. Eine Rückkehr zum 27-Jahres-Mittelwert von 67 würde einen Silberpreis von 40 USD pro Unze implizieren, so die Analysten.

Jetzt mehr erfahren:

Silber könnte 2025 die Marke von 40 USD pro Unze erreichen

