Dax setzt Rekordjagd fort

Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex um 0,18 Prozent auf 20.462,84 Punkte zu, womit er eine neue Bestmarke erreichte. Im laufenden Jahr steht ein Plus von 22 Prozent zu Buche. Der MDax sank am Morgen um 0,07 Prozent auf 26.795,48 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,05 Prozent auf 4.967,90 Punkte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag die Rekordjagd wieder aufgenommen. Die Anleger seien inzwischen zwar vorsichtiger, was sich an der hohen Zahl von Absicherungsgeschäften zeige, "aber sie verlassen die Party nicht", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Die Vorgaben der Börsen aus Übersee sind unterdessen negativ. In den USA hatten die Börsen am Vortag Verluste verbucht und auch in Asien ging es überwiegend abwärts. Allerdings hat sich der deutsche Leitindex in letzter Zeit etwas abgekoppelt von den Entwicklungen der anderen Aktienmärkte.

Allgemein jedoch bleiben die Anleger weiterhin in Warteposition, denn nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) am Vortag das vierte Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt hatte, steht in der kommenden Woche die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an. Auch in den USA wird mit einer Zinssenkung gerechnet./ck/jha/