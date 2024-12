Starke Kursgewinne voraus? Das sind die drei aussichtsreichsten Biotech-Werte!

In diesem für Kursgewinne äußerst konstruktiven Umfeld lieferten Biotech- und Pharmawerte eine enttäuschende Vorstellung ab. Der entsprechende Segment-ETF Health Care Select konnte sich um nur etwa drei Prozent steigern – und das trotz bei vielen Werten ansprechenden Bewertungen.

Mit 2024 neigt sich ein für den Gesamtmarkt ganz starkes Börsenjahr seinem Ende entgegen. Während in den USA der S&P 500 um 27 Prozent geklettert ist, verbesserte sich der deutsche Leitindex DAX um 22 Prozent. Großen Anteil daran hatten einmal mehr Tech-lastige Mega-Cap-Werte, der entsprechende Branchen-ETF Vanguard Mega Cap Growth legte um 36,5 Prozent zu.

Tipp aus der Redaktion: Der Wahlsieg von Donald Trump hat die Weichen für eine Jahresendrallye gestellt. Wer jetzt auf die richtigen Werte setzt, kann in den kommenden drei Monaten so richtig abräumen. Welche fünf besonders aussichtsreich sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Das sind die drei Top-Favoriten der Bank of America

Die Analysten der Bank of America haben sich zum Abschluss des Jahres die Branche daher näher angesehen und ihre Coverage für viele Titel wieder aufgenommen. Insgesamt 11 Werte wurden mit einem Rating versehen, davon drei mit "Kaufen". Welche das sind und ob sich Anleger hier engagieren sollten, will der folgende Überblick zeigen.

Der erste mit "Kaufen" versehene Wert ist mit Eli Lilly der Gewinner des Rennens um Abnehmspritzen, die der Aktie zu einem in der Branche fast beispiellosen Boom verholfen haben. Als Kursziel hat die Bank of America 997 US-Dollar genannt, was ein Potenzial von etwa einem Viertel bedeutet.

Ihrer Einschätzung nach sollte die Aktie aufgrund der Aussichten auf ein überproportionales Langfristwachstum als "Kernposition" in keinem Depot fehlen. Das mag zwar richtig sein, jedoch verpassten es die Analysten in ihrer Studie Stellung zur hohen Bewertung zu beziehen.

Für 2025 ist Eli Lilly bereits mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 35 bewertet, was fast das Doppelte des Branchendurchschnitts ist. Wer hier zugreifen möchte, sollte also auf günstigere Kurse warten oder sich darauf einstellen, dass es zunächst zu weiter fallenden Kursen kommen könnte.

Mit Gilead haben die Experten der US-Großbank einen Wert empfohlen, der insbesondere in den vergangenen Wochen für viel Furore sorgte. Das Biotech-Unternehmen, das sich mit Wirkstoffen zur Bekämpfung von HIV einen Namen machte, konnte mit gleich zwei positiven Studien glänzen.

Die sorgten für das Ende einer jahrelangen Kursflaute und bescherten der Aktie den höchsten Stand seit mehr als acht Jahren. Wer frühzeitig gekauft hatte, konnte sich außerdem eine stattliche Dividendenrendite sichern.

Den fairen Wert der Aktie haben die Analysten mit 109 US-Dollar angegeben, was ein Potenzial von etwa 20 Prozent bedeutet. Auf diesem Kursniveau wäre Gilead in 2025 mit dem 15-fachen seiner aktuell erwarteten Gewinne bewertet. Das ist ein branchenüblicher Wert und daher ein angemessenes Kursziel, wenngleich das historische Bewertungsmittel mit 12 deutlich darunter liegt.

Die dritte Kaufempfehlung ist für Merck ausgesprochen worden. Die Bank of America bezeichnet diesen Wert sogar als die beste Adresse für "Wachstum zu einem vernünftigen Preis": Das gegenwärtige Bewertungsniveau mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 sei schlicht zu niedrig für die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens.

Mit einem Ziel von 121 US-Dollar sehen die Analysten wie zuvor bei Gilead ein Kurspotenzial von etwa 20 Prozent. Angesichts der Tatsache, dass die Aktie in diesem Jahr allerdings auch schon für knapp 135 US-Dollar den Besitzer wechselte, könnte dieser Wert noch zu niedrig veranschlagt sein.

Für diese Unternehmen hat es nicht zu einer Kaufempfehlung gereicht

Die Werte, für die es nur zu einer Empfehlung zum Halten gereicht hat, sind neben den Dividendenwachstumswerten AbbVie und Johnson & Johnson der Evotec-Partner Bristol-Myers Squibb sowie Pfizer, das am Freitag seine Dividende weiter angehoben hat.

Zum Verkauf empfohlen hat die Bank of America neben Dow-Jones-Wert Amgen auch Moderna und Regeneron. Bei Amgen zeigen sich die Analysten enttäuscht über die unspektakulären Studiendaten für ein Abnehmpräparat, während für Regeneron mit einem signifikanten Einbruch der Erlöse aus seinem Augenheilmittel Eylea gerechnet wird.

Das größte Abwärtspotenzial sehen die Experten bei Regeneron (Kursziel 565 US-Dollar, -24 Prozent Abwärtspotenzial), während Amgen bereits in der Nähe des Kurszieles von 256 US-Dollar notiert – hier wäre der Dividendenwachstumswert mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,4 bewertet.

Fazit: In diesen Titeln könnte etwas gehen!

Angesichts ihrer Underperformance in diesem Jahr könnten große Biotech- und Pharmawerte im kommenden Jahr vor einer Aufholjagd stehen – erst recht, wenn Anleger auch fundamentalen Bewertungskriterien wieder verstärkt auf Aufmerksamkeit schenken sollten, nach denen insbesondere Tech-Werte inzwischen deutlich überbewertet sind.

Die Bank of America hat sich einige Branchentitel näher angesehen und neben Highflyer Eli Lilly Gilead und Merck zum Kauf empfohlen. Ein sehr attraktives Gesamtpaket bietet nach Einschätzung von wallstreetONLINE Merck mit einer sehr günstigen Bewertung und einer Dividendenrendite von 3,2 Prozent. Wer eine besonders hohe Dividendenrendite wünscht, sollte sich vor allem Pfizer ansehen.

Eine technisch aussichtsreiche Chance bietet trotz der Verkaufsempfehlung Regeneron. Hier sind mithilfe eines Discount-Optionsscheins über 90 Prozent Rendite drin. Außerdem haben die jüngsten Quartalszahlen gezeigt, dass die Befürchtungen um die Eylea-Erlöse übertrieben sein könnten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion