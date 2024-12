VVR treibt die globale Expansion mit der finnischen EAF-Zertifizierung und Partnerschaften auf dem XR/VR-Bildungsmarkt voran

SEOUL, Südkorea, 13. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Südkoreas führendes XR/VR-Bildungsunternehmen, VVR, hat für seine interaktive Lernlösung SPODY die angesehene Bildungsevaluierungszertifizierung der Education Alliance Finland (EAF) erhalten. Zusammen mit der Partnerschaft mit dem japanischen Fernsehsender Asahi TV ist dies ein wichtiger Schritt in der Expansion von VVR nach Europa, Nordamerika und Ostasien.

VVR ist führend bei der Umwandlung von traditionellem 2D-Lernen in immersive Virtual-Reality-Erfahrungen und bietet moderne, ansprechende Lernumgebungen, die Innovationen im Bildungsbereich vorantreiben.

SPODY ist eine Mischung aus „SPORTS" und „STUDY" und eine spielbasierte Lernlösung, die darauf ausgelegt ist, ansprechende, interaktive Bildungserfahrungen für Kinder zu schaffen. SPODY nutzt große Bildschirme und die XR-Technologie, die speziell für den Grundschulbereich entwickelt wurde, um die Bewegungen der Benutzer genau zu erfassen. Dies ermöglicht interaktive Inhalte, die sowohl die körperliche Aktivität als auch die Bildung fördern.

Mit SPODY können die Schülerinnen und Schüler mathematische und sprachliche Konzepte auf ansprechende und interaktive Weise erforschen und so ihr Eintauchen in den Lernprozess und ihre Beteiligung daran fördern.

„SPODY hat sich als wirksames Mittel erwiesen, um Kindern ein natürliches Lernen durch Spielen zu ermöglichen, und ist daher eine bevorzugte Wahl für Einrichtungen weltweit", sagte Young-Hoon Mok, CEO von VVR. „Wir holen kontinuierlich Feedback von Kunden in den USA, Finnland, Estland, der Mongolei, Japan und anderen Ländern ein, um unsere Produkte zu verbessern und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf den lokalen Märkten zu stärken."

Young-Hoon Mok fügte hinzu: „Unsere Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium von Helsinki im Rahmen des Testbed-Programms und die kürzlich erfolgte EAF-Zertifizierung haben SPODY in Finnland einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Aufbauend auf diesem Erfolg schließen wir Partnerschaften in der Mongolei, in Indien und mit dem japanischen Unternehmen Asahi TV, um einen erfolgreichen Einstieg in die globalen IT-Bildungsmärkte zu gewährleisten. Wir freuen uns darauf, noch größere Meilensteine zu erreichen."

Um mehr über die spielerische Lernlösung SPODY von VVR zu erfahren, besuchen Sie https://vvr.co.kr/home-eng.

