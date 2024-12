Dieser geheime Bitcoin-Play ist der Favorit der Wall Street für 2025

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Block Inc.!

Die Block-Aktie ist seit Jahresbeginn um knapp 22 Prozent gestiegen und damit leicht hinter dem breiten Markt zurückgeblieben. Die Analystin Harshita Rawat von Bernstein sieht trotz des aktuell niedrigeren Kursniveaus großes Potenzial. Sie hat ihr Kursziel für 2024 um ein Drittel auf 120 US-Dollar angehoben, was einem Anstieg von 27,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag entspricht.

"Block ist unsere beste neue Idee", erklärte Rawat und hob mehrere Katalysatoren hervor, darunter die Entwicklung neuer Vertriebspartnerschaften, Produktverbesserungen und geringere Belastungen durch schwache Filialumsätze.

Besonders spannend sei Blocks Position im Bitcoin-Mining-Markt. Mit Zugang zu 3nm-Chips und einer Partnerschaft mit Core Scientific sieht Rawat in diesem Bereich ein "unterschätztes langfristiges Potenzial" mit Milliardenumsätzen und starken Margen. Bitcoin macht derzeit 3 Prozent des Bruttogewinns von Block aus. Für 2025 prognostiziert Rawat ein Bruttogewinnwachstum im mittleren Zehnerbereich und eine Steigerung des bereinigten Gewinns um 49 Prozent auf 5,59 US-Dollar pro Aktie.

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Block-Aktie kürzlich ebenfalls um fast 28 Prozent von 98 US-Dollar auf 125 US-Dollar angehoben. "Wir glauben, dass Block eines der fundamental am besten positionierten Unternehmen in unserem Portfolio ist, und glauben, dass die Aktie bis ins nächste Jahr hinein weiter steigen kann", schrieb der Analyst der Deutschen Bank, Bryan Keane.

Keane geht davon aus, dass das Wachstum des Zahlungsvolumens von Block seinen Tiefpunkt bereits hinter sich gelassen hat. Er verweist auf eine Beschleunigung des Volumens im Oktober und bewertet die vorläufige Prognose für 2025 als konservativ. "Die Prognose eines Bruttogewinnwachstums von rund 15 Prozent erscheint uns zurückhaltend, und wir erwarten, dass sich das Wachstum im Jahresverlauf weiter beschleunigen wird, während Block Fortschritte bei der Rentabilität macht", erklärte Keane.

Analyst Adam Klauber von William Blair ist besonders bullish und prognostiziert in seinem Basisszenario einen Kursanstieg auf 140 bis 150 US-Dollar. Klauber sieht das Wachstum des Bruttozahlungswerts als entscheidenden Treiber für die Bewertung der Aktie. Er erwartet, dass dieser Wert 2025 um 10 Prozent und 2026 um 11 Prozent steigen könnte, gegenüber 8 Prozent im Jahr 2024. Selbst diese Wachstumsraten bezeichnet er als "konservativ".

Bald im S&P 500?

Blocks Marktwert liegt bereits bei 58,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen könnte folglich bald für die Aufnahme in den S&P 500 Index der größten Unternehmen in Betracht gezogen werden. "Obwohl es schwierig ist, ein Timing festzulegen, glauben wir, dass Block nun alle Kriterien für die Aufnahme in den S&P erfüllt", schreibt Bernstein-Analystin Rawat.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

