Bitcoin: "Ein Rückgang von 20 bis 30 Prozent ist keine Seltenheit!"

Ein treibender Faktor für den Optimismus vieler Investoren sei die Erwartung eines freundlicheren regulatorischen Umfelds für Kryptowährungen unter der Trump-Regierung, so Leinweber. Dies könnte die Preise für digitale Vermögenswerte weiter anheizen.

Historisch betrachtet hat Bitcoin nach US-Präsidentschaftswahlen regelmäßig beeindruckende Kursrallyes gezeigt. Diese Wahljahre fielen oft mit sogenannten Bitcoin-Halbierungen zusammen – einem Ereignis, das das Angebot neuer Bitcoins verlangsamt und häufig als bullish interpretiert wird.

Was ist eine Bitcoin-Halbierung?

Das Halving ist ein in die Bitcoin-Blockchain integrierter Mechanismus, der die Belohnung für das Schürfen von Bitcoins halbiert. Dies begrenzt das Angebot und sorgt langfristig für Knappheit. Die jüngste Halbierung fand im April 2024 statt, wobei die nächste Halbierung in etwa vier Jahren erwartet wird.

"Halbierungen waren bisher ein Schlüsselereignis in Bitcoin-Zyklen und haben oft zu signifikanten Preisanstiegen geführt", erklärte Leinweber.

Historische Rückschläge

Leinweber betont jedoch, dass auch in Bullenmärkten Rücksetzer normal sind. "Ein Rückgang von 20 bis 30 Prozent ist keine Seltenheit", sagte er. In der Vergangenheit gab es in den Jahren 2013, 2017 und 2021 markante Korrekturen, bevor der Bitcoin-Kurs im vierten Quartal ein neues Zyklushöchststand erreichte.

Prognose

MarketVector simulierte auf Basis historischer Daten ein mögliches Szenario: Sollte sich die Geschichte wiederholen, könnte der Bitcoin-Kurs im November 2025 das 2,3-Fache seines Niveaus zu Monatsbeginn erreichen. "Mit einem Kurs von rund 67.000 US-Dollar zu Beginn dieses Monats ergibt sich ein potenzielles Zyklushöchststand von etwa 150.000 US-Dollar", so Leinweber.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 100.177$ auf CryptoCompare Index (13. Dezember 2024, 10:52 Uhr) gehandelt.