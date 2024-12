Habeck, Scholz: Neue Erfolgsmeldungen vom grünen Wirtschaftswunder!

Das von Habeck und Scholz konsequent vorangetriebene grüne Wirtschaftswunder in Deutschland kann neue Erfolgsmeldungen verbuchen: so sind die deutschen Exporte im Oktober nur so stark gefallen wie Ende 2023 zuletzt - damit dürfte das BIP in Deutschland im 4.Quartal auch nur leicht negativ ausfallen. Gestern dann konnten Habeck und Scholz sicherstellen, dass das Ausland uns Strom liefert, sodass Brownouts und Blackouts in Deutschland erfolgreich vermieden werden konnten - denn wer konnte vorher auch nur ahnen, dass im Dezember die Sonne nicht scheint (und dann auch der Wind nicht wehen will)? Keine Frage: das Ausland blickt neidisch auf das grüne Wirtschaftswunder in Deutschland..

