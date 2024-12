Aufruf der Ministerpräsidentenkonferenz zur Senkung der Standortkosten

Berlin (ots) - Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der deutschenBundesländer sind in Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrs- undFlughafenstandorts Deutschland. Während Flughäfen in den europäischenNachbarländern prosperieren, ziehen immer mehr Airlines ihre Flugzeuge andeutschen Flughäfen ab, da Fliegen in Deutschland schlicht nicht mehr rentabelist. Gemeinsam richten die Ministerpräsidenten einen eindringlichen Appell andie Bundesregierung. Wichtigste Botschaft: Die hohen, regulativ bedingtenStandortkosten müssen abgesenkt werden, damit fliegen von deutschen Flughäfenfür Airlines wieder attraktiv wird. Auch werden in dem MPK-Beschluss konkreteMaßnahmen benannt. Als zentrales Handlungsfeld fordern die Ministerpräsidentendie Absenkung der Luftverkehrsteuer. Ebenso soll auf die zum Januar 2025vorgesehene Anhebung der Luftsicherheitsgebühren verzichtet werden.ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel begrüßt den MPK-Beschluss: "DieMinisterpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Wissen um die Bedeutung desLuftverkehrs für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplatzsicherung in den Regionen.Für die nächste Bundesregierung stellen die MPK-Beschlüsse eine ideale Vorlagefür den neuen Koalitionsvertrag dar. Die Abschaffung der Luftverkehrsteuer istein notwendiger Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Luftverkehrsbranchezu sichern. Nur durch eine gezielte finanzielle Entlastung kann sichergestelltwerden, dass Airlines an deutschen Flughäfen wieder neue Strecken ins Programmnehmen und dass Privat- wie Geschäftsreisende von einem verbessertenFlugprogramm profitieren können. Ebenso begrüßen die deutschen Flughäfen dieAufforderung der Regierungschefs an die Bundesregierung, die Konnektivität durchAufnahme von Luftverkehrsverhandlungen mit Airlines aus Drittstaaten zuverbessern."Die Ministerpräsidentenkonferenz analysiert auch weitere Kostentreiber imVergleich zu anderen europäischen Ländern und fordert die Abschaffung der reindeutschen Power-to-Liquid Beimischungsquote. Um die Konnektivität großerWirtschaftsregionen zu gewährleistet, sollen Luftverkehrsabkommen mitDrittstaaten abgeschlossen und fair ausgestaltet werden. Unter dem Stichworteinheitliche Wettbewerbsbedingungen drängen die Länderchefs auf eine Anpassungder ReFuelAviation-Verordnung der Europäischen Union.Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Kommunikation, Strategie & NachhaltigkeitADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 29 57558mailto:polders@adv.aeroWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/44169/5929741OTS: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen