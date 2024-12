JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re angesichts bekannt gegebener Geschäftsziele mit einem Kursziel von 155 Franken auf "Overweight" belassen. Sowohl die Prognose für 2025 als auch die Dividendenpolitik seien ermutigende Zeichen dafür, dass das Management des Rückversicherers an verbesserte Geschäfte glaubt und die Aktionäre belohnen möchte, schrieb Analyst Kamran Hossain am Freitag./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2024 / 06:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2024 / 06:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 141,4EUR auf Lang & Schwarz (13. Dezember 2024, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran Hossain

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 155

Kursziel alt: 155

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m