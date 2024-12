Ist das Erlernen der KI auch Ihr Vorsatz für das Neue Jahr?

- 30 %[1] DERJENIGEN, DIE SICH NOCH NICHT MIT KI BESCHÄFTIGT HABEN, BEFÜRCHTEN, IN BERUF ODER AUSBILDUNG INS HINTERTREFFEN ZU GERATEN, WENN SIE BIS 2025 NICHT MIT DEM ERLERNEN DIESER NEUEN TECHNOLOGIE BEGINNEN

- 46 %1 STIMMEN ZU, DASS DIE KI UNSERE BEZIEHUNG ZUR TECHNIK GRUNDLEGEND VERÄNDERN WIRD

LONDON, GB / ACCESSWIRE / 13. Dezember 2024 / An der Schwelle zum Jahr 2025 entwickelt sich die Diskussion über Künstliche Intelligenz (KI) unaufhörlich weiter. Eine neue Verbraucherstudie, die vom führenden Tech-Event für Führungskräfte im Vereinigten Königreich, der Tech Show London, in Auftrag gegeben wurde, zeigt, dass mehr als 12 Millionen Konsumenten im Vereinigten Königreich das Erlernen der KI zu ihrem Neujahrsvorsatz für 2025 machen wollen. Dieses wachsende Interesse an der Beherrschung der KI signalisiert einen Wandel hin zu einem besseren Verständnis und mehr Beschäftigung mit einer Technologie, die unser Leben zunehmend prägt.

Knapp die Hälfte der Befragten (46 %1) ist der Meinung, dass KI unsere Beziehung zur Technik grundlegend verändern wird. Diese Auffassung teilt auch Microsoft-CEO Satya Nadella im Hinblick auf das transformative Potenzial der KI.

Werde ich ins Hintertreffen geraten?

30 %1 derjenigen, die sich noch nicht mit KI beschäftigt haben, befürchten, in ihrem Beruf oder ihrer Ausbildung ins Hintertreffen zu geraten, wenn sie nicht bis zum Jahr 2025 mit dem Erlernen dieser Technologie beginnen. Bei den 25- bis 34-Jährigen steigt dieser Anteil auf 39 %, bei den über 55-Jährigen sinkt er auf 24 %. Dieses Ergebnis verdeutlicht einen entscheidenden Moment: Je weiter die KI voranschreitet, desto mehr steigt die Besorgnis, zurückzubleiben.