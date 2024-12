Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter – Dezember 2024

Der Trump-Effekt trat ein. In der Hoffnung auf Steuersenkungen, Subventionen und potentiellem Druck der neuen US-Regierung auf die Zentralbanken, die Zinsen weiter zu senken, stiegen die Aktienkurse rund um den Globus nach der Wahl Trumps sukzessive an.

Insbesondere die asiatischen Märkte zogen dann zum Anfang Dezember weiter an, als Trump für chinesische Importe in die USA „lediglich“ einen Strafzoll von 10% ankündigte – hingegen für Importe aus Canada und Mexiko jeweils 25% nannte. Entsprechend wird dies als erster Hinweis auf eine China tendenziell eher zugewandte neue US-Außenpolitik gedeutet.

Anleihen als auch Gold liefen seitwärts.



Der US-$ notierte – grundsätzlich – seitwärts in einer Spanne zwischen 1,0450 bis 1,06010 seitwärts. Aber! Entscheidend war der temporäre Bruch der 1,0448 nach unten bis auf 1,0400 US-$/€.

Outlook

Bullish. Trump wird mit Steuersenkungen, Subventionen sowie Druck in Rich-tung der FED auf weitere und umfassende Zinssenkungen insbesondere die amerikanische Wirtschaft beflügeln.

Ferner scheint es, dass er insbesondere in Richtung China einen moderateren Weg plant. Auch der jüngste Fokus auf eine schnelle Waf-fenruhe, respektive ein Kriegsende in der Ukraine deuten auf mehr Stabilität als neue Konflikte hin.

Entsprechend gehen wir für die Aktienmärkte in den USA als auch außerhalb der Staaten von einer längerfris-tigen Fortführung der laufenden Welle 3 aus. Dies bedeutet auch, dass wir größere Rücksetzer, d.h. deutlich über 10%, für eher unwahrscheinlich halten. Viele Investoren waren vom Trumps Sieg überrascht und mussten/müssen ihre Portfolien mehr in Richtung US-Aktien ausrichten. Entsprechend werden sie Rücksetzer immer wieder zum Nachkaufen nutzen (müssen). Somit dürfte eine Welle 4 – zumindest zunächst – aufgeschoben werden und ggf. komplett entfallen.

Wir haben unsere starke Übergewichtung in US-Technologie, gefolgt von China/Asien und einer stark untergewichteten Position Europa nicht verändert.

Amerika wird für die nächsten Jahre der dominierende Wirtschaftsraum bleiben. Entsprechend wird – auch getrieben durch den Grundsatz: „starke Wirtschaft hat eine starke Währung“ – der US-$ weiter zulegen. Mit dem kürzlich Bruch des sehr starken Widerstandes bei 1,0448 bis auf 1,0400 US-$/€ ist der Weg in Richtung Parität nun sehr klar vorgegeben. Hiernach ist auch eine weitere Bewegung unter 0,96 in Richtung des All-Time-Highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€ sehr gut möglich. Entsprechend haben wir unsere US-$-Positionen weiterhin nicht abge-sichert.

Auch Anleihen werden von sinkenden Zentralbankzinsen profitieren. Wir haben unsere Positionen in langlaufenden Staatsanleihen unverändert gehalten.

Ob bei Gold die Luft nun raus ist – oder ob es nur ein heftigeres Durchatmen war – vermögen wir nicht zu beurteilen. Wir sind hier weiterhin nicht investiert.