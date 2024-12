DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Inditex auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex nach Zahlen zum dritten Quartal von 54 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Adam Cochrane attestierte dem Modehändler in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung robuste Resultate. Das Unternehmen sei finanziell gut genug aufgestellt, um für Investitionen nicht noch zusätzliche Schulden machen zu müssen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2024 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 50,52EUR auf Tradegate (13. Dezember 2024, 10:33 Uhr) gehandelt.