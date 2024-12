EZB und Dommaraju Gukesh mit geschickten Schachzügen

von Sven Weisenhaus

Die Europäische Zentralbank (EZB)hat ihre 3 Leitzinssätze um jeweils 25 Basispunkte gesenkt. Dies hatte kaum jemand anders erwartet. Wesentlich wichtiger war daher der Ausblick der Notenbank. Und hier gab es durchaus Bemerkenswertes.

Interessante Änderungen

Im schriftlichen Statement zu den aktuellen geldpolitischen Beschlüssen ist zum Beispiel zu lesen, dass der Disinflationsprozess gut voranschreite. Die Binneninflation sei leicht gesunken, sie bleibe aber hoch. Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die Löhne und Preise in bestimmten Sektoren derzeit noch mit einer erheblichen Verzögerung an den starken Inflationsanstieg in der Vergangenheit anpassen.

Im Statement der vorangegangen Zinsentscheidung hieß es, die Binneninflation sei weiterhin hoch, da die Löhne nach wie vor in einem erhöhten Tempo ansteigen.

Der Inflationsdruck hat sich also abgeschwächt, weil er nicht mehr flächendeckend herrscht.