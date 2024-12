Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 90 auf 86,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Während die Aktien des Medizintechnik-Konzerns immer neue Langzeittiefs (seit 2018) markierten, zeichne sich in der Geschäftslage eine Wende ab, schrieb Analyst Alexander Galitsa in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dies biete Anlegern die Möglichkeit, sich eine hochwertige Aktie mit langfristigem Wachstumspotenzial zu einem äußerst attraktiven Preis ins Depot zu holen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2024 / 08:07 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2024 / 08:15 / MEZ