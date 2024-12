Fast jeder Dritte lebt in einem Gebiet mit Mietpreisbremse

Hasenfuzz schrieb 09.12.24, 10:38

wenn man den Unterschied zwischen der Merz-CDU und der SPD nicht erkennen kann oder will, weil man sich von der völkischen, in der Höcke - Spielart auch noch sozialistischen Agenda irgendetwas erhofft, was völlig kontraproduktiv ist!



Fakt ist, dass schon jetzt der Fachkräftemangel zu einer wirtschaftlichen Stagnation führt. Schon jetzt fahren Busfahrer, die eigentlich schon in Rente sind, unsere Busse, machen Ärzte übers Rentenalter hinaus noch länger und alle härteren Arbeiten von der Aufforstung über den Weinbau und Obstbau bis zum Hochbau erledigen Osteuropäer, Leute vom Balkan oder der Türkei. Für 400.000 WE und die Modernisierung der überalterten Heizungsanlagen haben wir gar nicht die Leute. Die gleiche Wärmepumpe, für die in Frankreich 15.000 € fällig werden, zahlen wir dank der bekloppten Hysterie, die so typisch für unsere überalterte Entrüstungs-Gesellschaft ist, 32.000,00 €. Diese ist dimensioniert für ein Haus von ca. 250 m² beheizte Fläche. Laut der AfD-Brüllaffen im Bundestag kostet diese 100.000 € ...... . Mal ganz nebenbei, die vermögendsten Leute in meinem Bekanntenkreis haben große Grundstücke und daher auch seit 20 Jahren Erdwärmepumpen, hübsch KfW gefördert, und zahlen zur Beheizung des Hauses zwischen 300 und 500 € jährlich! Gerade ist in Dänemark die größte Wärmepumpe der Welt für 100.000 EW gebaut worden, und zwar von der VW-Tochter MAN. Deutsche Ingenieurskunst ist nach wie vor TOP, nur in den Parlamenten wird zu viel geschwätzt, und da ist die AfD ganz weit vorne!