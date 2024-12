Deutschland bekommt 2027 neue Militärmesse

HANNOVER (dpa-AFX) - In Deutschland soll ab 2027 eine neue internationale Militärmesse stattfinden. Alle zwei Jahre sollen in Hannover "moderne militärische Ausrüstung, Rüstungsgüter, Technologien, Produkte, Prozesse und Materialien" gezeigt werden, die für die nationale Wehrhaftigkeit, Bündnisfähigkeit und geopolitische Sicherheit erforderlich seien, teilte die Deutsche Messe AG mit.

Die Messe trägt den Namen Defence & Security Equipment International (DSEI) Germany. Sie wird von der Deutschen Messe AG in Partnerschaft mit der Verteidigungs- und Sicherheitsmesse DSEI in London ausgerichtet, die ebenfalls im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet. Die erste Auflage in Hannover ist für den 19. bis 22. Januar 2027 in vier Hallen und auf dem Freigelände geplant.