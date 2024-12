Lidl wird Offizieller Partner der UEFA Women's EURO 2025TM (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Lidl erweitert sein Portfolio an Sportpartnerschaften und

gibt sein Sponsoring der UEFA Women's EURO 2025TM bekannt. Die neue

Partnerschaft markiert einen Meilenstein im Engagement von Lidl für den

Frauensport. Damit stärkt der Lebensmitteleinzelhändler seine Rolle als

ganzheitlicher Partner des Fußballs und setzt sich weiterhin für die Förderung

eines aktiven und gesunden Lebensstils für alle ein.



Die Partnerschaft baut auf der erfolgreichen Zusammenarbeit mit den

Frauenmannschaften im Handball- und Radsport sowie der UEFA EURO 2024TM der

Männer im Fußball auf, bei der Lidl laut einer aktuellen Umfrage von YouGov der

sichtbarste Markenpartner während des Turniers war. Das Portfolio des

Sportsponsorings von Lidl ist vielfältig und umfasst bedeutende Partnerschaften:

Im Radsport mit Lidl-Trek für das Frauen-, Männer- und Development-Team sowie

der 2023 UCI Cycling World Championships; im Handball mit dem Sponsoring der

Frauen und Männer bei den EHF EUROs und den IHF World Championships; im Fußball

mit der UEFA EURO 2024TM, der UEFA Europa League und der UEFA Conference League.





Jan Bock, stellvertretender Geschäftsleitungsvorsitzender der LidlDienstleistung GmbH & Co. KG., sagt: "Sport ist ein wichtiger Teil unsereslangfristigen Engagements für Gesundheit und bewusste Ernährung. Wir freuen uns,dies durch herausragende Veranstaltungen wie der UEFA Women's EURO 2025TM zuunterstützen. Diese Turniere zeigen nicht nur Weltklasse-Talente - sieinspirieren Menschen auf der ganzen Welt, sich zu bewegen und einen aktivenLebensstil zu pflegen. Fußball ist ein Spiel für jedermann, das Barrierenüberwindet und Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft dazu ermutigt, großeTräume zu verwirklichen, sich zu engagieren und gesund zu bleiben."Das Engagement von Lidl für den Frauensport ist ein Beweis dafür, dassUnternehmen eine positive soziale Wirkung erzielen können, indem sie mehrSichtbarkeit schaffen. Gleichzeitig ist sich Lidl in Deutschland alsLebensmitteleinzelhändler der Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung inVerbindung mit Bewegung für die Gesundheit bewusst. Durch die offiziellePartnerschaft mit der UEFA Women's EURO 2025TM möchte Lidl Sport und Fans nochnäher zusammenbringen und das Bewusstsein für einen aktiven Lebensstil sowie füreine frische und nachhaltige Ernährung stärken.UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein sagt: "Als einer der führendenLebensmitteleinzelhändler Europas ist Lidl ein idealer Partner, der uns dabeihilft, die Energie und Faszination der UEFA-Fußballturniere einem noch breiterenPublikum näherzubringen. Wir freuen uns, unsere erfolgreiche Partnerschaft mitLidl von 2024 bis in die Saison 2025 auszubauen. Gemeinsam können wir die Kraftdes Fußballs nutzen, um gesunde Entscheidungen für alle zu unterstützen."Weitere Informationen darüber, wie Lidl während des Turniers als Sponsor inErscheinung treten wird, werden 2025 bekannt gegeben.