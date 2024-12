Abu Dhabi Sustainable Finance Forum markiert den Abschluss der ADFW 2024

Das diesjährige ADSFF beinhaltete strategische und hochrangige Diskussionen über das Erreichen der Netto-Null-Ziele der VAE, aber auch über den Beitrag zum Übergang der Welt in eine nachhaltige Zukunft, wodurch sich Abu Dhabi und ADGM weiter als Vorreiter beim Aufbau einer langfristigen Dynamik für nachhaltige Finanzen positionieren.

Ihre Hoheit Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, Präsidentin und CEO des UAE Independent Climate Change Accelerators, hielt eine Grundsatzrede, in der sie die Führungsrolle der VAE im Bereich des Klimaschutzes und die Notwendigkeit gemeinsamer Ansätze zur wirksamen Bewältigung von Umweltproblemen durch Mischfinanzierung betonte.

Seine Eminenz Majid Al Suwaidi, CEO von Alterra, führte in der Sitzung „Catalysing the Future: Abu Dhabi's Bold Vision to Become A Global Climate Finance Hub", ein aufschlussreiches Kamingespräch mit der CEO des GCFC, Mercedes Vela Monserrate, über den Start des weltgrößten Klimafonds, seine bisherigen Fortschritte und wie er zusammen mit seinen Partnern Kapital mobilisiert

Auf der Agenda des ADSFF standen auch eine Reihe dringender Themen aus den Bereichen nachhaltige Finanzen und Umweltmanagement. Eine bemerkenswerte Sitzung war die Grundsatzrede von Carme Artigas Brugal, Co-Chair des Beratungsgremiums für künstliche Intelligenz bei den Vereinten Nationen, in der sie die Fortschritte der UN bei der Festlegung internationaler Regeln für künstliche Intelligenz hervorhob. Artigas, die die Initiative zur Erstellung eines globalen Regelwerks für die KI-Zusammenarbeit leitet, hob das Potenzial der KI bei der Bewältigung globaler Herausforderungen hervor und betonte, wie wichtig es ist, neben der Verfolgung der Ziele für nachhaltige Entwicklung auch ethische Überlegungen einzubeziehen.