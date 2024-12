Smartbroker und stock3 – neue Möglichkeit

Smartbroker+ vereint das breite Angebot eines klassischen Online-Brokers mit den günstigen Konditionen eines Neobrokers. Dies bestätigt auch die zur Stiftung Warentest gehörende Finanztest: Smartbroker+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen (Ausgabe 11/2024). Somit richtet sich das Angebot des mehrfach ausgezeichneten Online-Brokers sowohl an Einsteiger als auch erfahrene Anleger, die Wert auf günstigen Handel und eine breite Auswahl legen.

Ab sofort kann an allen deutschen Börsen und international an 18 Handelsplätzen auf stock3.com und auf dem stock3 Terminal gehandelt werden. Der Go-Live in der stock3 App ist für das neue Jahr geplant. „Smartbroker+ bietet nicht nur die komplette Bandbreite an Assetklassen, sondern auch eine große Auswahl an Handelsplätzen und verschiedene Ordertypen – und zwar zu sehr attraktiven Trading-Konditionen“, sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. „Damit können wir den Nutzerinnen und Nutzern von stock3 ein noch umfassenderes Angebot zur Verfügung stellen.“

Breites Angebot

„Wir freuen uns sehr, unseren USP nun gemeinsam mit stock3 auf eine der bedeutendsten Tradingplattformen Deutschlands zu bringen“, sagt Thomas Soltau, CEO der Smartbroker AG. „Durch die gemeinsame Anbindung können die Nutzerinnen und Nutzer von stock3 ab sofort zu Neobroker-Konditionen an nahezu allen Börsen sowie an OTC-Plätzen handeln. Gemeinsam schaffen wir damit ein innovatives Produktangebot, das insbesondere auf die Bedürfnisse der aktiven Trader zugeschnitten ist.“

Ebenfalls Bestandteil der Kooperation ist die Einbindung der All-in-one Multi-Brokerage-Schnittstelle der brokerize in die reichweitenstarken Börsenportale der Smartbroker Gruppe. Diese umfasst die Portale wallstreet-online.de, boersennews.de, finanznachrichten.de sowie ariva.de. Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum. Zum Start wird der Wertpapierhandel via brokerize auf wallstreet-online.de integriert. Damit können Anleger und Trader in Kürze direkt von der Website bei Smartbroker+ und weiteren namhaften Online-Brokern handeln.