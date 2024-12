Medios: Kaufvotum bestätigt

Nach Darstellung des Analysten Michael Heider von Warburg Research hat die Medios AG für das Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) die Guidance gesenkt. Demnach passe auch der Analyst seine Schätzungen an und erwarte nun einen Umsatz von 1.845,0 Mio. Euro (zuvor: 1.898,0 Mio. Euro). Das adjustierte EBITDA kalkuliere er für 2024 mit 77,8 Mio. Euro (zuvor: 82,0 Mio. Euro). In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 30,00 Euro (zuvor: 36,00 Euro), bestätigt aber das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.12.2024, 11:35 Uhr)



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 13.12.2024 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,51 % und einem Kurs von 12,44EUR auf Tradegate (13. Dezember 2024, 11:31 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Michael Heider

Kursziel: 30,00 EUR



