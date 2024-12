Führungswechsel bei der Deutschen Krebshilfe / Gerd Nettekoven übergibt Vorstandsvorsitz an Dr. Franz Kohlhuber / Karin Germann ergänzt neue Führungsspitze (FOTO)

Bonn (ots) - Gerd Nettekoven (68) scheidet nach langjähriger Tätigkeit für die

Deutsche Krebshilfe aus dem Amt des Vorstandsvorsitzenden aus und wechselt in

den Stiftungsrat der Organisation. Seine Nachfolge tritt ab dem 15. Dezember

2024 Dr. Franz Kohlhuber (58) an, der bereits seit 2015 dem Vorstand der

Deutschen Krebshilfe angehört. Karin Germann (59) übernimmt künftig als

kaufmännische Vorständin Verantwortung bei der gemeinnützigen Organisation.



Ein Leben für die Deutsche Krebshilfe und den Kampf gegen Krebs





"Gerd Nettekoven hat mit beispiellosem Einsatz und großer strategischerWeitsicht maßgeblich dazu beigetragen, die Deutsche Krebshilfe ganz im Sinneihrer Gründerin Mildred Scheel zu einer starken, angesehenen und verlässlichenOrganisation im Kampf gegen Krebs zu entwickeln. Seine Arbeit hat nicht nur dieTherapie und Versorgung von Krebspatientinnen und -patienten sowie dieKrebsforschung entscheidend vorangebracht, sondern auch das öffentlicheBewusstsein für die Herausforderungen und Bedürfnisse von Betroffenen nachhaltiggeschärft", sagt Anne-Sophie Mutter, Präsidentin der Deutschen Krebshilfe zumAusscheiden von Nettekoven. "Wir freuen uns sehr, dass Gerd Nettekoven derDeutschen Krebshilfe verbunden bleibt und in den Stiftungsrat unsererOrganisation wechselt."Der scheidende Vorstandsvorsitzende begann seine berufliche Laufbahn vor 46Jahren bei der Deutschen Krebshilfe und hat noch mit Mildred Scheelzusammengearbeitet. Seit 2015 hatte er die Funktion des Vorstandsvorsitzendeninne. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen bei der Deutschen Krebshilfetätig - über viele Jahre leitete er den Bereich Projektförderung und übernahmanschließend das Amt des Geschäftsführers und Hauptgeschäftsführers. Unter derFührung von Gerd Nettekoven hat sich die Deutsche Krebshilfe zur größtenprivaten Organisation gegen die Volkskrankheit Krebs in Europa entwickelt. Fürsein umfassendes Engagement wurde ihm im Jahr 2021 das Bundesverdienstkreuzverliehen."Es war mir stets eine große Ehre und ein tiefes persönliches Anliegen, dieDeutsche Krebshilfe über viele Jahre zu führen, um Patientinnen und Patienten zuhelfen, die Wissenschaft voranzubringen und unsere Themen in der Politik zuverankern", sagt Nettekoven. "Es war mein Wunsch, dass Dr. Franz Kohlhuber dasRuder in dieser wunderbaren Organisation übernimmt, weil ich weiß, dass er diekünftigen Herausforderungen im Blick hat und sich dieser Aufgabe ebensogewissenhaft widmen wird, wie ich es in all den Jahren getan habe."