Gewinnausblick treibt Munich Re auf Rekord - Swiss Re gefragt

FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Hochgesteckte Gewinnziele von Munich Re und Swiss Re für das kommende Jahr haben die Aktien der beiden weltgrößten Rückversicherer am Freitag angetrieben. Beide waren damit zugleich auch die Spitzenwerte in den jeweiligen Leitindizes, dem Dax und dem Schweizer SMI . Das Papier des Münchener Unternehmens machte dabei seine auf das Rekordhoch am 5. Dezember folgende fünftägige Verlustserie mehr als wett und erreichte eine weitere Bestmarke von 519,80 Euro.

Gegen Mittag legte die Aktie der Munich Re noch um 5,9 Prozent auf 518,80 Euro zu, die der Swiss Re stieg in Zürich um 3,7 Prozent auf 132,50 Franken. Dem Papier der Schweizer Konkurrentin gelang es damit zwar, den Großteil der jüngsten Kurskorrektur wettzumachen, aber nicht, auf das am vergangenen Freitag erreichte 22-Jahres-Hoch bei 134,15 Franken zu klettern. Im bisherigen Jahresverlauf liegen beide Aktien mit ihren eingeheimsten Kursgewinnen indes fast gleichauf bei 40 Prozent.