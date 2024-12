Fintech Abu Dhabi vereint globale Technologieführer und bekräftigt Abu Dhabi als Drehscheibe für Finanzinnovationen

Salem Mohammed Al Darei, CEO der ADGM Authority, kommentierte die Veranstaltung wie folgt: „Die Fintech Abu Dhabi ist ein Beispiel für unser Engagement für Innovation und bringt globale Visionäre zusammen, um die Zukunft der Finanz- und Technologiebranche zu gestalten. Wir wollen sinnvolle Gespräche ermöglichen, die ein florierendes Ökosystem in Verbindung mit fortschrittlichen Rahmenbedingungen und einem dynamischen Geschäftsumfeld weiter stärken. Durch die Kultivierung haben wir eine Zusammenarbeit ermöglicht, in der Innovationen im Finanz- und Technologiebereich gedeihen und Abu Dhabis Position als führendes Zentrum für Finanzinnovation und -technologie stärken."

Durch eine Reihe von anregenden Sitzungen und hochkarätigen Foren zeigte die Fintech Abu Dhabi die wichtigsten Trends in diesem Sektor auf. Eine Grundsatzrede von Paul Kayrouz – Chief Fintech Officer bei der Central Bank of the UAE beleuchtete „Seeding Success: The UAE as a Global Fintech Hub". Im Kamingespräch über „Investing in AI: What Does the Next World Look Like?" mit H.R.H. Prinz Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud – Gründer und CEO, KBW Ventures, untersuchte das Versprechen der KI als eine transformative Anlageklasse sowie ihre Auswirkungen auf Branchen wie Finanzen und Gesundheit. In einer gut besuchten Veranstaltung sprach Lord David Cameron – ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs über die wichtigen Entscheidungen und politischen Maßnahmen, die vor einem Jahrzehnt für das Vereinigte Königreich erfolgreich waren.